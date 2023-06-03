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عربي-دولي

"شيء ما حدث في البحر".. نفوق آلاف الطيور يثير ضجّة في دولة معروفة (فيديو)

Lebanon 24
03-06-2023 | 06:51
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عثر على ما لا يقل عن 3500 طائر بحري نافق منذ 26 أيار الماضي على شواطئ شمال تشيلي، وفقاً للسلطات التي تحقق في هذه الظاهرة.

وتبين أن الطيور النافقة من نوع الغاق بوغانفيل، التي تطلق عليها تسمية غاق غواناي في أميركا الجنوبية، وتتميز بريشها الأبيض والأسود.

وعمل موظفون من إدارة الزراعة والثروة الحيوانية يرتدون بزات واقية خاصة على جمع مئات الطيور النافقة التي كانت تنتشر على شواطئ كوكيمبو، على بعد نحو 400 كيلومتر شمالي العاصمة سانتياغو، وهي منطقة سياحية تضم فنادق ومطاعم وكازينوهات.
 
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تعليق حكومي

ولم تتوصل تحاليل أجراها مكتب الزراعة والثروة الحيوانية في كوكيمبو بعد إلى تحديد أسباب الظاهرة.

وقال مدير المكتب خورخي ماوتز لـ"فرانس برس"، إن نتائج التحاليل التي صدرت الجمعة، استبعدت أن يكون النفوق ناجما عن إنفلونزا الطيور.

وتوقع ماوتز أن يكون "شيء ما يحدث في البحر" يتسبب بنفوق هذه الطيور التي تغوص في المحيط لاصطياد فرائسها.

وفاجأت هذه الظاهرة سكان المنطقة، وقال الصياد إديسون ألفارو (47 عاماً) لـ"فرانس برس": "لم يسبق أن رأينا أمرا مماثلا. وجود كل هذه الطيور الصغيرة النافقة مثير للاستغراب".

وتضررت تشيلي بشدة من إنفلونزا الطيور التي قضت حتى الآن على 10 بالمئة من طيور بطريق همبولت الضعيفة وآلاف الطيور الأخرى.

وبات رجل في الثالثة والخمسين أول إنسان يصاب بالمرض في تشيلي في نهاية آذار، ولا يزال يعالج في المستشفى.
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