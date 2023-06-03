تركيا تجهز كتيبة "كوماندوز" لمهمة خارجيّة... ما القصة؟

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أنه بناء على طلب من حلف الناتو، ستتوجه كتيبة من قوات خاصة في الجيش التركي إلى كوسوفو، في الفترة ما بين 4 و5 حزيران الجاري.وقالت الوزارة في بيان، إن تركيا تواصل المساهمة في السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، ضمن نطاق بعثات الأمم المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفي إطار العلاقات الثنائية.وأضاف البيان، أن "أنقرة تتابع عن كثب، التطورات في منطقة البلقان، حيث لدينا قيم تاريخية وثقافية مشتركة، ونتخذ موقفا بناء، وندعو الأطراف إلى ضبط النفس، من أجل تسوية الأحداث الأخيرة التي تضر بالأمن والاستقرار الإقليميين في شمال كوسوفو الصديقة والشقيقة، من خلال الحوار".ولفتت الدفاع التركية إلى أنه "وبعد الأحداث التي وقعت في كوسوفو، وبناء على طلب من قيادة القوة المشتركة لحلف الناتو في نابولي الإيطالية، فقد تم تعيين كتيبة كوماندوز تابعة لقيادة لواء المشاة الميكانيكي الخامس والستين (كيركلاريلي)، والتي تم تعيينها سابقا في قوة الناتو في كوسوفو (KFOR)، كوحدة احتياطية".ومن المقرر نقل الوحدة التركية المخصصة، إلى "ثكنة السلطان مراد" في كوسوفو، في 4-5 حزيران 2023.