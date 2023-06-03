21
o
بيروت
22
o
طرابلس
13
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
النقد الدولي: تدهور توقعات الناتج المحلي الإجمالي في دول وسط وشرق أوروبا
Lebanon 24
03-06-2023
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن خبراء الصندوق خفضوا على مدى السنوات الخمس الماضية توقعاتهم لدينامية الناتج المحلي الإجمالي لبعض دول وسط وشرق أوروبا.
وفي خطاب تنوي تلاوته في مؤتمر في دوبروفنيك حول الوضع الاقتصادي في هذه المنطقة، تضيف غورغيفا: "أما بالنسبة للنمو، فإن المنطقة المذكورة تواجه صعوبات اقتصادية عميقة. قارنا توقعاتنا الحالية مع التوقعات الخاصة بهذه المنطقة قبل انتشار الوباء، باستثناء بيلاروس وروسيا وأوكرانيا. وهذا ما وجدناه: من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل بنسبة 3.5٪ في عام 2024 مما توقعناه في بداية عام 2020. إن الأمر أشبه بسحب 50 مليار دولار من جيوب الناس خلال هذه السنوات الخمس".
Advertisement
من بين التحديات الرئيسية في المنطقة، حددت غورغيفا "الانتعاش الضعيف والتضخم المستمر وعدم اليقين والغموض المرتفع".
بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن المشاكل في المنطقة مرتبطة بأمن الطاقة والتجزئة الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.
ووفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي، تشمل بلدان وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا: ألبانيا وبيلاروس وبلغاريا والبوسنة والهرسك، وهنغاريا وكوسوفو غير المعترف بها ولاتفيا وليتوانيا، ومولدوفا وبولندا وروسيا ورومانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وتركيا، وأوكرانيا وكرواتيا والجبل الأسود وجمهورية التشيك وإستونيا. (روسيا اليوم)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قصفٌ مدفعي وإطلاق صواريخ في منطقة لبنانيّة.. فيديو يرصدُ الرّاجمات!
Lebanon 24
قصفٌ مدفعي وإطلاق صواريخ في منطقة لبنانيّة.. فيديو يرصدُ الرّاجمات!
12:22 | 2023-06-03
03/06/2023 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تهزّ زحلة وحديثٌ عن إنفجار.. ماذا فعل الجيش؟
Lebanon 24
هزة أرضية تهزّ زحلة وحديثٌ عن إنفجار.. ماذا فعل الجيش؟
14:10 | 2023-06-03
03/06/2023 02:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل بعد ترشيح أزعور: أول الغيث الإطاحة بأربعة نواب... وبالإبراء المستحيل؟
Lebanon 24
باسيل بعد ترشيح أزعور: أول الغيث الإطاحة بأربعة نواب... وبالإبراء المستحيل؟
03:00 | 2023-06-03
03/06/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب: تأهبوا هذا الأسبوع
Lebanon 24
عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب: تأهبوا هذا الأسبوع
05:03 | 2023-06-03
03/06/2023 05:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنيّة في "الضاحية".. تفاصيل تسردُ ما جرى!
Lebanon 24
عملية أمنيّة في "الضاحية".. تفاصيل تسردُ ما جرى!
13:25 | 2023-06-03
03/06/2023 01:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2023-06-03
عمرها 19 عاماً.. هذه صورة المُجندة الإسرائيلية التي قتلت اليوم عند حدود مصر
14:54 | 2023-06-03
ألمانيا تطالب الصين بالكف عن توظيف طيارين سابقين خدموا في سلاح الجو الألماني
14:27 | 2023-06-03
وزير الدفاع الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تهدد بهجوم نووي
14:24 | 2023-06-03
بايدن يوقع قانون رفع سقف الدين العام الأميركي
14:21 | 2023-06-03
وزير الدفاع المصري يبحث ملابسات حادث الحدود مع نظيره الإسرائيلي
13:58 | 2023-06-03
نائب واحد لم يؤد اليمين الدستورية في برلمان تركيا.. اليكم السبب
فيديو
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
08:00 | 2023-06-02
03/06/2023 22:55:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور ضيوف عرب وأجانب عشاء ملكي فاخر احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني.. والملك عبدالله يبدو متعباً (فيديو)
Lebanon 24
بحضور ضيوف عرب وأجانب عشاء ملكي فاخر احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني.. والملك عبدالله يبدو متعباً (فيديو)
01:51 | 2023-06-02
03/06/2023 22:55:49
Lebanon 24
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-31
03/06/2023 22:55:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact