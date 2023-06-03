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عربي-دولي

هل زارت كائنات فضائية الأرض؟

Lebanon 24
03-06-2023 | 08:00
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أعلن العالم ناتان آيسمونت كبير الباحثين في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية انه يريد حقا أن تكون كائنات فضائية قد زارت الأرض ولكن لا يوجد دليل.

ويشير العالم في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية للأنباء في معرض تعليقه على تصريحات البروفيسور هاري نولان من جامعة ستانفورد الأمريكية، إلى أن العلماء يأملون في الحصول على دليل يؤكد وجود الحياة على الكواكب الأخرى.
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ووفقا له، مثل هذه التصريحات ليست سوى نوع من التسامي لحلم سكان الأرض، الذين يريدون التأكد من أنهم ليسوا وحيدين في الكون.

ويقول: "القول بأن سكان الكواكب الأخرى كانوا هنا، مثير للاهتمام، وهذا ما نريده بالفعل، بيد أن رغباتنا غير كافية لتأكيد ذلك. لأنه لا يوجد أي دليل يؤكد أنهم بيننا أو كانوا بيننا أو تركوا أثراً لهم. لذلك لا يمكن تصديق ذلك".

ويشير إلى أنه لا يوجد أي دليل مقنع يؤكد زيارة سكان الكواكب الأخرى لكوكبنا، أو حتى وجودهم على كواكب أخرى، وهذا أمر محزن.

ويؤكد أن مهمة البحوث الحالية ليست الالتقاء بكائنات عاقلة من الكواكب الأخرى. لأن هدف العلماء هو اكتشاف أي شيء يؤكد وجود الحياة خارج الأرض حتى لو كانت كائنات دقيقة.

ويقول: "يأمل العلماء حاليا اكتشاف الحياة في طبقة سحاب كوكب الزهرة أو في محيطات أقمار كوكب المشتري-أوروبا وغانيميد او في كوكب نبتون. هناك، كما يعتقد الباحثون يحتمل وجود الحياة بالشكل الذي نعرفه. كما يفترضون وجود ربما أشكال أخرى من الحياة، تعتمد على السليكون، غير الموجودة على الأرض التي تعتمد على الكربوهيدرات".

ووفقا له، يحاول الخبراء ضمن مشروع SETI الدولي البحث عن حياة ذكية، والتقاط إشارات ذات مصدر اصطناعي. ولكن اتضح أن جميع الاشارات المسجلة حتى الآن مصدرها عمليات فيزيائية طبيعية. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

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