بعد حادثة الحدود.. بيان توضيحي عن الجيش المصري

أعلن الجيش المصري، السبت، أن فرد أمن مصريا قتل أثناء مطاردة مهربي مخدرات، على الحدود مع إسرائيل.



وأوضح الجيش في بيان رسمي أنه "فجر السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة تأمين خط الحدود الدولية، بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".

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وتابع: "أثناء المطاردة اخترق فرد الأمن حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".



وتابع: "جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن المسلح الذي قتل 3 من جنوده قرب الحدود المصرية "شرطي مصري".



وأضاف أنه يحقق في الحادث بالتعاون الكامل مع الجيش المصري، وأن الجنود يجرون عمليات تمشيط في المنطقة بحثا عن أي مهاجمين إضافيين.



وقال الجيش الإسرائيلي إن المسلح "قتل في تبادل لإطلاق النار". (سكاي نيوز عربية)