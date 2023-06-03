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عربي-دولي

بالصورة... من هي المجندة الإسرائيلية المقتولة على يدّ العسكري المصري؟

Lebanon 24
03-06-2023 | 09:27
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نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورة لمجندة إسرائيلية تدعى إيليا بن نون، والتي قتلت صباح اليوم السبت على يد جندي مصري على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة.
 
وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، إنه "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران". (روسيا اليوم)
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نشر صورة المجندة الإسرائيلية المقتولة على يد الجندي المصري
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