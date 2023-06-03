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عربي-دولي

إندونيسيا تقترح خطة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا

Lebanon 24
03-06-2023 | 09:35
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اقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو في مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة، السبت، خطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مبادرة انتقدها عدد من المشاركين.

وقال وزير الدفاع الإندونيسي "أدعو روسيا وأوكرانيا إلى الالتزام بوقف فوري لجميع الأعمال العدائية"، مشددًا على أن اقتصادات البلدان الآسيوية وإمداداتها الغذائية تضررت بشدة من هذا النزاع.
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واقترح وقف إطلاق النار "في المواقع الحالية"، وإقامة مناطق منزوعة السلاح يضمنها مراقبون، ونشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.

كما اقترح أن يجرى بعد ذلك وفي الوقت المناسب "استفتاء في المناطق المتنازع عليها" تنظمه الأمم المتحدة.


وفي الاقتراح الذي ورد في خطابه أمام مؤتمر حوار شانغريلا حول الدفاع والأمن في آسيا والمحيط الهادئ، أكد أن "إندونيسيا مستعدة للمساهمة من خلال إرسال وحدات لعملية حفظ سلام محتملة تابعة للأمم المتحدة". (العربية)
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