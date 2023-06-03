نائب وزير النفط الإيراني: خفض إنتاج "أوبك +" لم يناقش في فيينا

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قال نائب وزير النفط الإيراني، أمير حسين زماني نيا، إن دول أوبك لم تناقش في اجتماع اليوم في فيينا إمكانية خفض إنتاج النفط من قبل أعضاء "أوبك +".وذكر أن هذا الموضوع مطروح على جدول أعمال الاجتماع العام للمنظمة غدا.وأضاف: "لم نناقش هذا الموضوع. هذا الموضوع على جدول الأعمال ليوم غد". (روسيا اليوم)