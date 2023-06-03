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هذه صورة المجند المصري الذي قُتِلَ عند الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة

Lebanon 24
03-06-2023 | 10:32
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نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة للمجند المصري الذي قتل عند الحدود المصرية الإسرائيلية.
 
وأعلن الجيش المصري يوم السبت مقتل مجند عند الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة.
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وقال المتحدث باسم الجيش المصري إن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام فجر السبت بمطاردة عناصر تهريب مخدرات.

وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.

وأكد المتحدث أنه جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود وإصابة ضابط في الحادث عند الحدود المصرية.

وذكر موقع "واينت" العبري أن منطقة الحادث الأمني شهدت قبل ساعات إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات، تضمنت تبادلا لإطلاق نار. (روسيا اليوم)
 
نشطاء ينشرون صورة المجند المصري الذي قتل عند الحدود المصرية الإسرائيلية (صورة)
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