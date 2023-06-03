بعد الحادث عند الحدود المصرية - اسرائيلية.. ماذا قال نتانياهو؟

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحادث الأمني على الحدود مع مصر حادث "عابر" ولن يؤثر على التعاون المشترك بين البلدين، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو تلقى تقارير أمنية بشأن حادث إطلاق النار على الحدود مع مصر.ونقل تلفزيون "آي 24 نيوز" الإسرائيلي عن رئيس الوزراء قوله إن الحادث الأمني الذي وقع على الحدود مع مصر "عابر"، مضيفاً أن أن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة ومسؤولين أن الحادث لن يؤثر على التعاون المشترك الذي يشمل حفظ الأمن على الحدود بين البلدين.