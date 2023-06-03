الكرملين يحظر الصحافيين الغربيين من حضور منتدى اقتصادي روسي

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قال الكرملين إن الصحافيين من "الدول غير الصديقة" لن يُسمح لهم بحضور منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي يستغله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستعراض الاقتصاد الروسي أمام المستثمرين الدوليين.وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة تاس الروسية للأنباء: "تقرر بالفعل في هذه المرة عدم التصريح لوسائل الإعلام من الدول غير الصديقة بدخول المنتدى".وأضاف بيسكوف "الاهتمام بالمنتدى رائع دوماً، سيعمل جميع الصحافيين الآخرين في المكان".