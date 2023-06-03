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عربي-دولي

الكرملين يحظر الصحافيين الغربيين من حضور منتدى اقتصادي روسي

Lebanon 24
03-06-2023 | 12:36
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قال الكرملين إن الصحافيين من "الدول غير الصديقة" لن يُسمح لهم بحضور منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي يستغله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستعراض الاقتصاد الروسي أمام المستثمرين الدوليين.

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وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة تاس الروسية للأنباء: "تقرر بالفعل في هذه المرة عدم التصريح لوسائل الإعلام من الدول غير الصديقة بدخول المنتدى".

وأضاف بيسكوف "الاهتمام بالمنتدى رائع دوماً، سيعمل جميع الصحافيين الآخرين في المكان".
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