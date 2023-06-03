حوادث القطارات ارتفعت في السنوات الماضية.. تعرفوا على ابرزها

في 10 آذار من عام 2022، خرج قطار شحن يقل مهاجرين غير شرعيين عن سكته في مقاطعة لوالابا، جنوب شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، مما أسفر عن مقتل 75 شخصاً على الأقل وإصابة 125 آخرين.
لقي ما لا يقل عن 63 شخصا حتفهم، في 7 حزيران من عام 2021، في خروج قطار عن مساره تلاه اصطدام مع قطار ركاب آخر في جنوب باكستان.
في 2 نيسان من عام 2021، قُتل ما لا يقل عن 49 شخصا وأصيب 200 عندما اصطدم قطار يقل حوالي 500 راكب بشاحنة تابعة لورشة بناء انزلقت من جسر بالقرب من مدينة هوالين الساحلية في شرقي تايوان. والحادث هو أسوأ كارثة قطار شهدتها الجزيرة في العقود الأخيرة.