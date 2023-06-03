حوادث القطارات ارتفعت في السنوات الماضية.. تعرفوا على ابرزها

كتب موقع "الحرة": يُعد حادث القطار، الذي أودى بحياة 288 شخصا على الأقل، الجمعة، في الهند من أسوأ كوارث السكك الحديد في العالم خلال السنوات الماضية.



اليونان 2023

في 28 شباط 2023، أدى اصطدام مقدمة قطار شحن بمقدمة قطار ركاب كان يربط بين أثينا وسالونيكي (شمال) إلى مصرع 57 شخصا، في أسوأ حادث سكة حديد شهدته اليونان على الإطلاق.

جمهورية الكونغو الديموقراطية 2022

في 10 آذار من عام 2022، خرج قطار شحن يقل مهاجرين غير شرعيين عن سكته في مقاطعة لوالابا، جنوب شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، مما أسفر عن مقتل 75 شخصاً على الأقل وإصابة 125 آخرين.

باكستان 2021

لقي ما لا يقل عن 63 شخصا حتفهم، في 7 حزيران من عام 2021، في خروج قطار عن مساره تلاه اصطدام مع قطار ركاب آخر في جنوب باكستان.

تايوان 2021

في 2 نيسان من عام 2021، قُتل ما لا يقل عن 49 شخصا وأصيب 200 عندما اصطدم قطار يقل حوالي 500 راكب بشاحنة تابعة لورشة بناء انزلقت من جسر بالقرب من مدينة هوالين الساحلية في شرقي تايوان. والحادث هو أسوأ كارثة قطار شهدتها الجزيرة في العقود الأخيرة.