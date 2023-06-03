وسط حضور حاشد.. صورٌ من حفل تنصيب أردوغان رئيساً لولاية جديدة في تركيا

نشرت الوكالات العالميّة صوراً من حفل تنصيب الرئيس التّركي رجب طيّب أردوغان لولاية رئاسية جديدة، اليوم السبت في القصر الرئاسي بأنقرة، وذلك بحضور حشدٍ من قادة وزعماء الدول وسياسيين.

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وشارك في الحفل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وعقيلته السّيدة مي ميقاتي، كما كان هناك حضورٌ لرؤساء وزراء آخرين إلى جانب ممثلين عن العديد من المُنظمات الدولية.

رسالة إلى الأتراك والمعارضة

وفي كلمةٍ له خلال حفل التنصيب، أعلن الرئيس التركي أن "تركيا بحاجة أكثر من أيّ وقتٍ مضى إلى الوحدة والإلتحام بين جميع أفراد شعبها كالبُنيان المرصوص"، وقال: "لن نُخيب آمال أبناء شعبنا الذي منح ثقته لشخصي ولحزبنا ولتحالفنا وسنُواصل مسيرة الإنتاج والخدمات لتركيا".



وأكد أردوغان أنه "سيحتضن جميع أبناء الشعب بغض النظر عن آرائهم السياسية أو أوصلهم أو عقائدهم أو طوائفهم"، وأضاف: "انتهت انتخابات 28 أيّار وتجلت الإرادة الوطنية في صناديق الاقتراع وبدأ قرن تركيا وفتح أبواب نهوض بلادنا".



وكشف أردوغان أنهُ سيُعلن مساء السبت عن أعضاء الحكومة الجديدة التي ستعقد أولى اجتماعاتها يوم الثلاثاء المُقبل، متوجهاً إلى المعارضة بالقول: "عقب كل انتخابات نمد يدنا للمعارضة لكنها ترفض مصافحتنا، نأمل أن تتخذ موقفاً مختلفاً هذه المرة. نتطلع إلى تحلي المعارضة بحس المسؤولية في ما يتعلق بسلامة الديمقراطية التركية وأن تتصالح مع الإرادة الوطنية".



وتابع: "اليوم هو يوم الوحدة والتكاتف وترسيخ أخوتنا الممتدة منذ ألف عام، اليوم هو يوم حماية المستقبل المشرق لأبنائنا. سوف نفي بجميع الوعود التي قطعناها على شعبنا في الساحات الانتخابية مثلما فعلنا طيلة السنوات الـ21 الأخيرة. سوف نُعزّز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري".



وأكد الرئيس التركي تصميم إدارتهِ على تطبيق مبدأ مصطفى كمال أتاتورك "سلام في الوطن سلام في العالم" عبر تعزيز مجال نفوذ الدبلوماسية الإنسانية، وختم: "نتعهد بالعمل بكل ما نملك من قوة لحماية مجد الجمهورية التركية وكرامتها وزيادة سمعتها وإعلاء اسمها في العالم طوال السنوات الخمس القادمة".



وكان أردوغان أدّى اليمين لفترة رئاسية جديدة بعد فوزه في الانتخابات الأسبوع الماضي، ليدخل حكمه عقداً ثالثاً.



وخلال مراسم بالبرلمان في أنقرة بُثت على الهواء مباشرة، قال أردوغان: "أنا كرئيس، أقسم بشرف ونزاهة أمام الأمة التركية العظيمة وتاريخها أن أحافظ على وجود الدولة واستقلالها".

وفي ما يلي مجموعة صور من حفل تنصيب الرئيس التّركي: