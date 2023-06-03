وزير الدفاع المصري يبحث ملابسات حادث الحدود مع نظيره الإسرائيلي





Advertisement وقال المتحدث العسكري في مصر عبر "تويتر": "قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكى بإجراء اتصال هاتفي بوزير الدفاع الإسرائيلي، لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً". بحث وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكى، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، ملابسات الحادث الذي وقع على الحدود بين البلدين وأودى بحياة عنصر أمن مصري بعدما قتل 3 جنود إسرائيليين.وقال المتحدث العسكري في مصر عبر "تويتر": "قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكى بإجراء اتصال هاتفي بوزير الدفاع الإسرائيلي، لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".

بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إن ما جرى اليوم حادث صعب جدًا سقط خلاله جنديان ومجندة خلال أداء مهام الحفاظ على أمن الحدود مع مصر.



وأضاف هاليفي في نصريح: "نجري تحقيقًا شاملًا ومعمقًا مع الجيش المصري وسنستخلص العبر المطلوبة".



واختتم الجنرال هرتسي هاليفي اليوم تقييمًا أمنيًا للأوضاع في اللواء الاقليمي فاران، وأجرى تحقيًقا لتسلسل الأاحداث طيلة اليوم، برفقة قائد المنطقة الجنوبية وقائد فرقة 80 وقائد لواء العلاقات الدولية.



وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت مصرع 3 من جنوده وإصابة رابع في إطلاق نار استهدف قواته على الحدود الإسرائيلية المصرية، نفذه شرطي مصري.



وأكد بيان للجيش الإسرائيلي مقتل منفذ العملية، مضيفاً أن قواته تواصل أعمال التمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود مهاجمين آخرين.