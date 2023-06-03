Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع المصري يبحث ملابسات حادث الحدود مع نظيره الإسرائيلي

Lebanon 24
03-06-2023 | 14:21
A-
A+
Doc-P-1073903-638214242561178044.jpg
Doc-P-1073903-638214242561178044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكى، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، ملابسات الحادث الذي وقع على الحدود بين البلدين وأودى بحياة عنصر أمن مصري بعدما قتل 3 جنود إسرائيليين.

Advertisement
وقال المتحدث العسكري في مصر عبر "تويتر": "قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكى بإجراء اتصال هاتفي بوزير الدفاع الإسرائيلي، لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".
 
بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إن ما جرى اليوم حادث صعب جدًا سقط خلاله جنديان ومجندة خلال أداء مهام الحفاظ على أمن الحدود مع مصر.

وأضاف هاليفي في نصريح: "نجري تحقيقًا شاملًا ومعمقًا مع الجيش المصري وسنستخلص العبر المطلوبة".

واختتم الجنرال هرتسي هاليفي اليوم تقييمًا أمنيًا للأوضاع في اللواء الاقليمي فاران، وأجرى تحقيًقا لتسلسل الأاحداث طيلة اليوم، برفقة قائد المنطقة الجنوبية وقائد فرقة 80 وقائد لواء العلاقات الدولية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت مصرع 3 من جنوده وإصابة رابع في إطلاق نار استهدف قواته على الحدود الإسرائيلية المصرية، نفذه شرطي مصري.

وأكد بيان للجيش الإسرائيلي مقتل منفذ العملية، مضيفاً أن قواته تواصل أعمال التمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود مهاجمين آخرين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:02 | 2023-06-03
23:49 | 2023-06-03
23:30 | 2023-06-03
23:30 | 2023-06-03
23:30 | 2023-06-03
23:00 | 2023-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website