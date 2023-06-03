بايدن يوقع قانون رفع سقف الدين العام الأميركي

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانون رفع سقف الدين العام الأميركي، الأمر الذي يجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، وذلك بعد أسابيع من المواجهة السياسية.



وأقر الكونجرس الأميركي هذا الأسبوع القانون الذي يرفع سقف الدين العام حتى كانون الثاني 2025، إضافة إلى تحديده عدداً من الأهداف في الموازنة.

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