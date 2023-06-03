Advertisement

إقتصاد

بايدن يوقع قانون رفع سقف الدين العام الأميركي

Lebanon 24
03-06-2023 | 14:24
A-
A+
Doc-P-1073904-638214244404987629.png
Doc-P-1073904-638214244404987629.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن  قانون رفع سقف الدين العام الأميركي، الأمر الذي يجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، وذلك بعد أسابيع من المواجهة السياسية.

وأقر الكونجرس الأميركي هذا الأسبوع القانون الذي يرفع سقف الدين العام حتى كانون الثاني 2025، إضافة إلى تحديده عدداً من الأهداف في الموازنة.
Advertisement

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:02 | 2023-06-03
23:49 | 2023-06-03
23:30 | 2023-06-03
23:30 | 2023-06-03
23:30 | 2023-06-03
23:00 | 2023-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website