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وزير الدفاع الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تهدد بهجوم نووي

Lebanon 24
03-06-2023 | 14:27
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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ- سيوب، إن كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي تهدد بضرب دولة معينة بشكل استباقي باستخدام الأسلحة النووية.
تصريحات الوزير الكوري الجنوبي جاءت في خطاب ألقاه في الجلسة العامة لمؤتمر الأمن الآسيوي العشرين "حوار شانغريلا" الذي عقد في فندق شانغريلا في سنغافورة.
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وشدد لي جونغ سيوب على أن "سلوك كوريا الشمالية غير قانوني كما يتعارض مع عدم الانتشار النووي الذي حافظ عليه المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية"، مضيفا أن "تطوير كوريا الشمالية المتهور للأسلحة والصواريخ النووية يزيد المخاوف بشأن الانتشار النووي وسباق التسلح الإقليمي مما يؤدى إلى معضلة أمنية مرتبطة بزيادة التكاليف الأمنية".
وأشار وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى أن حكومة بلاده تعتبر تعزيز التعاون الأمني بينها وبين اليابان وبين كوريا والولايات المتحدة واليابان إجراء لا مفر منه وهو الإجراء الذي يهدف إلى حماية الحرية والسلام في منطقة بحر الصين من التهديدات النووية والصاروخية المتصاعدة من قبل الجارة، كوريا الشمالية.
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