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عربي-دولي

ألمانيا تطالب الصين بالكف عن توظيف طيارين سابقين خدموا في سلاح الجو الألماني

Lebanon 24
03-06-2023 | 14:54
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طلبت ألمانيا من الصين التوقف عن الاستعانة بطيارين ألمان سابقين لتدريب قواتها الجوية، خشية أن يكشفوا أسرار حلف شمال الأطلسي (الناتو).  

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس للصحافيين "لقد طرحت مسألة الطيارين العسكريين الألمان الذين تم تجنيدهم على ما يبدو لتدريب طيارين (صينيين)".
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وأضاف الوزير عقب اجتماعه مع نظيره الصيني لي شانغفو على هامش مؤتمر الدفاع والأمن في سنغافورة، "أشرت بوضوح إلى أنني أتوقع أن تتوقف هذه الممارسة على الفور، وأخبرته أنه على الأرجح لن يكون راضيا إذا فعلنا الشيء نفسه".

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