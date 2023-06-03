عمرها 19 عاماً.. هذه صورة المُجندة الإسرائيلية التي قتلت اليوم عند حدود مصر

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صوراً للجنود الإسرائيليين الـ3 الذين قتلوا اليوم السبت خلال الحادث الأمني عند الحدود المصريّة.

ووفقاً للتقارير، فإنّ "الجنود الـ3 هم أوري يتسحاك إيلوز، أوهاد دوهان وليا بن نون (رقيبة عمرها 19 عاماً)، وقد قتلهم جندي مصري اليوم عقب إشتباك مسلح معهم".

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وقال أحد مسؤولٌ عسكري إسرائيلي إن الجندي المصري اخترق الحدود واشتبك 3 مرات مع الجنود الذين قتلهم قبل أن يلقى مصرعه برصاصٍ إسرائيلي.

وقال التلفزيون الإسرائيلي عبر قناته الـ13: "كيف تسلل الجندي المصري بمفرده إلى الأراضي الإسرائيلية؟.. كيف بقي جنود الجيش الإسرائيلي بلا حياة في الموقع لفترة طويلة.. كيف لم يعرف أحد عن ذلك".. كيف تجول الجندي المصري بحرية لساعات داخل إسرائيل ولم يتم القبض عليه".. ولماذا لم يتم إقصاؤه من الجو بسبب التضاريس المعقدة؟".



وفي السياق نفسه، قال المراسل العسكري لموقع "والا" الإسرائيلي أمير بوخبوط: "انهار مفهوم الجيش الإسرائيلي للدفاع في اللحظة التي أعقبت استثمار مليارات الشواقل على الحدود المصرية، وهناك العديد من الأسئلة العميقة والتي لا تتعلق فقط بالملاحظات التكنولوجية".