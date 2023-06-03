أردوغان يعلن تشكيل حكومته الجديدة

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعيين وزراء جدد في حكومته الجديدة، عقب أداء اليمين الدستورية في وقت سابق، حيث جاء أبرزها بتغييرات في حقيبتي الخارجية والدفاع والمالية.وأضاف أردوغان في مؤتمر صحافي، أنه جودت يلماز سيصبح نائباً للرئيس عوضاً عن فؤاد أقطاي، فيما أسند وزارة الخارجية إلى هاكان فيدان، خلفاً لمولود جاويش أوغلو، بينما يتولى يشار غولار وزارة الدفاع بدلاً من خلوصي أكار.وأورد الرئيس التركي، أن وزارة العدل ستسند إلى يلماز تونج، والطاقة إلى ألب أرسلان بيرقدار، ووزارة الداخلية سيترأسها علي يارلي كايا، ووزارة المالية لمحمد شيمشك.