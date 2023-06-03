صد هجمات جوية قرب كييف.. وصفارات الإنذار تدوي بأرجاء أوكرانيا

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في آخر تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف على تطبيق "تلغرام"، ان أنظمة الدفاع الجوي شاركت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في صد هجمات جوية قرب كييف.وقال شهود من "رويترز" إنه تم سماع عدة انفجارات في منطقة كييف، يبدو أنها ناجمة عن قصف أهداف بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.وجرى إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا للتحذير من الغارات الجوية.إلى ذلك، قال حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية سيرهي ليساك ومسؤولون آخرون إن انفجارا وقع بالقرب من المدينة الواقعة بوسط البلاد أمس السبت، ما ألحق أضرارا بمنزل من طابقين وأدى لإصابة 13 شخصا على الأقل مع وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض.وكتب ليساك على تليغرام أن 3 أطفال كانوا من بين الجرحى. وانتقلت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث في إحدى المدن الواقعة شمال دنيبرو وسحبت رجلا من تحت الأنقاض.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال أمس السبت، إن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.وصرح زيلينسكي لصحيفة وول ستريت جورنال: "نعتقد بقوة أننا سننجح".وأضاف: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقا، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماما. لكننا سنقوم بذلك، ونحن مستعدون".(وكالات)