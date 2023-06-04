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عربي-دولي

للمرة الأولى منذ 5 سنوات.. لقاءات إيرانية ـ أميركية مباشرة في نيويورك

Lebanon 24
04-06-2023 | 00:00
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كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" ان المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية، روبرت مالي، التقى في نيويورك مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة سعيد إيروان عدة مرات خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت "فايننشال تايمز" أنه "يعتقد أن هذه المحادثات هي أول اتصال مباشر بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين منذ أن قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأزمة في عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة".
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ونقلت أيضا عن شخص مقرب من الإدارة الأميركية قوله إن "المحادثات ركزت في المقام الأول على إمكانية تبادل الأسرى مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين ومحللين قولهم إن مالي "التقى عدة مرات مع إيرواني، الذي كان مسؤولا كبيرا في المجلس الأعلى للأمن القومي قبل إرساله إلى نيويورك في أيلول". ونقلت أيضا عن شخص مقرب من الإدارة الأميركية قوله إن "المحادثات ركزت في المقام الأول على إمكانية تبادل الأسرى مع إيران، إذ تحتجز طهران ما لا يقل عن 3 مواطنين أميركيين إيرانيين"، وفق ما ذكرت الصحيفة، معتبرة أنه يمكن أن هذه المحادثات قد تؤدي إلى تبادل ناجح للأسرى في الولايات المتحدة وتحسين البيئة لأي محادثات نووية.(العربية)



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