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عربي-دولي

سيُغرق المنطقة في "زوبعة" من الصراعات.. تحذير صيني من تحالفات شبيهة بالناتو في آسيا

Lebanon 24
03-06-2023 | 23:30
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قام وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو اليوم الأحد التحذير من إقامة تحالفات عسكرية "شبيهة بحلف شمال الأطلسي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

واعتبر المسؤول الصيني أن إقامة مثل هذه التحالفات العسكرية سيغرق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في "زوبعة" من الصراعات.
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وخلال مؤتمر حول الأمن ينظم في إطار "حوار شانغريلا" في سنغافورة، حذر لي من أن "المحاولات الهادفة إلى تعزيز تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة وتضخيم الصراعات والمواجهات، الأمر الذي لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات".

واتهم الوزير الصيني "بعض الدول" بتكثيف سباق التسلح والتدخل عن عمد في الشؤون الداخلية للآخرين، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "عقلية الحرب الباردة عادت للظهور الآن، مما يزيد من المخاطر الأمنية بشكل كبير. يجب أن يعلو الاحترام المتبادل على البلطجة والهيمنة".

الحوار مع الصين
وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس السبت أن الحوار بين الولايات المتحدة والصين "ضروري" وسيتيح تجنب الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى نزاع، وذلك بعد رفض بكين دعوة إلى عقد اجتماع رسمي بينه وبين نظيره الصيني.

وقال أوستن في "حوار شانغريلا" في سنغافورة "الولايات المتحدة تعتقد أن خطوط اتصال مفتوحة مع جمهورية الصين الشعبية أمر ضروري، ولا سيما بين مسؤولي الجيش والدفاع".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت الإثنين الماضي أن بكين رفضت تلبية دعوة وجّهتها لعقد لقاء في سنغافورة بين وزيري دفاع البلدين لويد أوستن ولي شانغ فو.(سكاي نيوز)

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