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عربي-دولي

"سوريا الديمقراطية" تسلّم العراق عشرات "الدواعش" و168 عائلة

Lebanon 24
03-06-2023 | 23:30
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أعيد السبت 50 سجيناً عراقياً من عناصر تنظيم "داعش" و168 عائلة من عائلات التنظيم، من سوريا إلى العراق، وفق ما أفاد مصدر حكومي عراقي السبت.

وذكر المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته أن "السلطات العراقية تسلمت 50 عنصراً من تنظيم داعش، من قوات سوريا الديمقراطية".
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وأضاف أن المتطرفين "سيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم أمام القضاء العراقي"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأعيدت كذلك، وفق المصدر الحكومي العراقي، "168 عائلة سيتم إيداعها في مركز الجدعة" الواقع جنوب الموصل، على أن تخضع "لمرحلة تأهيل نفسي، وبعد التأكد من عدم وجود حالات انتقامية من قبل شيوخ العشائر في مناطقهم، سيتم إعادتهم إلى مناطق سكنهم".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان هؤلاء المتطرفين محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

مخيم الهول

ويضم مخيّم الهول المتداعي والمكتظ الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية، وعمادها المقاتلون الأكراد الذين شكلوا رأس حربة في محاربة تنظيم "داعش"، أكثر من 50 ألف شخص بينهم أفراد عائلات متطرفين، من عراقيين وأجانب من نحو 60 دولة.
وفي آذار الماضي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بترحيل رعايا الدول من الهول، معتبرا أنه "أسوأ مخيم في العالم".
ومنذ أيار 2021، أعاد العراق مئات من العائلات من سوريا إلى مركز الجدعة، في حين أن جزءاً من هذه العائلات غادر إلى مناطق سكنها الأصلية.
وغالباً ما تثير عودة العائلات القادمة من الهول إلى مناطقها الجدل، بسبب شبهة انتماء أفراد منها إلى تنظيم "داعش"، في بلد لا يزال بعد خمس سنوات من دحر التنظيم يعاني ندوب هذه الحرب.
ورسمياً، تؤكد السلطات العراقية عزمها على إنهاء ملف النزوح وإغلاقها جميع مخيمات النازحين ونيتها إغلاق مخيم الجدعة نهائياً.
ويواجه العائدون من الهول غالباً رفضاً من مجتمعاتهم المحلية ما يجعل إعادة دمجهم مهمة معقدة وطويلة.
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