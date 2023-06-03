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خلال ساعات الليل.. إسقاط طائرة مسيرة في شبه جزيرة القرم

Lebanon 24
03-06-2023 | 23:49
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قالت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014، اليوم الأحد، إنه تم إسقاط طائرة مسيرة في منطقة دزانكوي بالقرم.

وقال أوليغ كريوتشكوف، المستشار في الإدارة التي عينتها موسكو في شبه جزيرة القرم في منشور على تلغرام: "ثمة أضرار لحقت بالنوافذ في عدة منازل بإحدى المناطق السكنية" جراء الحادث الذي وقع خلال الليل.
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ولدى روسيا قاعدة جوية عسكرية بالقرب من دزانكوي، ويقول المسؤولون الأوكرانيون منذ فترة طويلة إن المدينة والمناطق المحيطة بها تحولت إلى أكبر قاعدة عسكرية لموسكو في شبه جزيرة القرم.

وأعلنت كييف مرات عديدة خلال الأشهر الأخيرة بأن إعادة شبه جزيرة القرم هي من بين أهدافها الرئيسية في الحرب.

ومن خلال السيطرة على شبه جزيرة القرم، التي تمثل مساحتها 4.5 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، استعادت روسيا ميناء سيباستوبول الكبير، حيث لديها أسطول عسكري منذ القرن الثامن عشر، والذي يوفر لها بابا إلى البحر الأسود، ومنه إلى البحر المتوسط والشرق الأوسط.
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