25
o
بيروت
26
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقريرٌ جديد عن حادثة سيناء.. "إسرائيل" قلقة وهذا ما قيل عن دوافع العمليّة
Lebanon 24
03-06-2023
|
23:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصاعدت التساؤلات والتحليلات الأمنية لكشف حقيقة ما جرى في سيناء، بعد مقتل 3 جنود للاحتلال على يد جندي مصري، سواء طبيعة الحادث، أو خلفياته، واتهام الاحتلال للجيش المصري بالتقصير في حماية الحدود، أو دور الحادث في زيادة التنسيق الأمني بينهما، وأثره على هذه المنطقة الحدودية الحساسة.
Advertisement
رون بن يشاي، الخبير العسكري الإسرائيلي، زعم أن "الجيش المصري المسؤول عن الحدود لا يرسل ضباطاً ذوي كفاءة عالية، كما أنه لمعرفة السبب الحقيقي وراء عبور المسلح منطقة الحدود، يلزم إجراء تحقيق جاد، لأنه وحده سيجعل من الممكن الحفاظ على التعاون الأمني لمساعدة القاهرة وتل أبيب ضد المهربين وتنظيم داعش، كما يحتاج جيش الاحتلال لفحص دوره في الإخفاق الذي حصل، وسط تعدد الروايات القادمة من الجانب الآخر من الحدود، لاسيما توغل المسلح المصري عبر السياج الحدودي المعروف باسم "الساعة الرملية".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "تسلل المسلح خلال ساعات الليل قبل تنفيذ عمليته بات معروفاً، والحديث المصري أنه تسلل لملاحقة المهربين ليس مرجحا، لأنه لن يذهب بمفرده لملاحقة تجار المخدرات، ويضرب من مسافة بضعة أمتار جنودا إسرائيليين في الموقع، ولذلك فإن هذا الادعاء يعكس إحراج قادة الجيش أكثر من حقيقة الواقع، لأننا أمام جندي مصري مسلح ببندقية كلاشنيكوف جاء ليقتل، ولم يكتف بقتل الجنود في موقع منعزل، بل دخل في معركة انتحارية مع القوة التي لاحقته".
وزعم أننا "أمام ثلاثة دوافع محتملة لتنفيذ العملية: قومي، ديني، أو أن الجندي يعاني من مشاكل نفسية، فمن المؤكد أن الظروف الجوية والخدمة في العزلة المطولة بمنطقة صحراوية وغير مأهولة في جبل حريف لا تجعل هذا الوضع سهلا عليه، وتُظهر التجربة السابقة مع حالات مماثلة مع الجنود المصريين وجود مزيج من هذه الدوافع الثلاثة، لكن لا شك أنه هذه المرة خطط لفعلته، واستغل الضباب والحرارة للتوغل داخل الأراضي الفلسطينية، والقيام بتنفيذ خطته مع سبق الإصرار.. نحن أمام جريمة قتل بدم بارد، وعلى مصر أن تعترف بها".
وزعم أن "عملية الحدود المصرية الفلسطينية تكشف أن القاهرة وتل أبيب تواجهان عدواً مشتركا، فأفراد الأمن المصري المتمركزون على طول الحدود من كرم أبو سالم إلى إيلات، بما في ذلك النقب، ليسوا جنودًا في الجيش المصري، بل أفراد وحدة منفصلة في الشرطة هدفها حراسة الحدود، ومنع التهريب والتسلل، ويتم إرسالهم لمواقع نائية، ما يعني أنّ الخدمة تُعدّ صعبة للغاية، وليست مغرية، وعادة ما يتم إرسال أشخاص ذوي تعليم وتدريب محدود إليها".
وأوضح أنه "عادة ما تكون العلاقة بين ضباط الشرطة المصرية وجنود جيش الاحتلال، وأحيانًا القوات الخاصة الذين يخدمون في المنطقة جيدة، لكنها ليست قريبة جداً، وأحيانا يتناولون فنجان قهوة عبر السياج الأمني.
وبحسب بن يشاي، فإنّ "الجنود المصريين والإسرائيليين مهددون بشدة من المهربين وخلايا داعش التي ما زالت تنشط على هيئة مجموعات صغيرة على الحدود، وتعملُ غالباً بالتعاون مع بدو النقب، وهم العدو المشترك للجانبين، لكن وسائلهما القتالية وتدريبهما غير كافيين للسماح لهم بالتغلب على الأمر، وعادة ما يحبسون أنفسهم بمواقعهم في ظل استمرار عمليات التهريب، أو يكتفون بإطلاق النار من مسافة بعيدة على المهربين".
وأوضح أنه "في الزمن الماضي عندما كان هناك تهريب كبير لعمال مهاجرين يحاولون دخول إسرائيل، قبل إقامة جدار "الساعة الرملية"، اعتاد المهربون على رشوة بعض الضباط المصريين، واليوم تراجعت الظاهرة بشكل كبير، ومن يراقب الحدود من الجانب الإسرائيلي هم جيش الاحتلال، وكذلك وحدة خاصة من الشاباك، وتجري محادثات بين قادة الجانبين، من خلال آلية العلاقات الخارجية لقسم العمليات العسكرية، ويبقى السؤال الرئيسي الآن: ما الذي دفع الجندي المصري للخروج لتنفيذ مخطط لقتل جنود إسرائيليين، وهل عمل في منظمة ما؟".
وأشار إلى أن "الشك الفوري يقع على فرع داعش في سيناء، بزعم أن الجنود المصريين يلتقون برجاله، ويتعرضون لخطابهم الديني، لكن المقلق أن الجيش المصري اختار نشر رسالة خيالية تتنصل من مسؤوليتها عن الحادث وفعله، وهذا لا يمنع المخابرات الإسرائيلية من القيام بتحقيق حقيقي عن الجندي، ودوافعه، وما إذا كان لديه مساعدون من بين المناطق التي غادر منها، ومحاولة التعرف على ما يجري في جانبي الحدود، لإفشال حادثة مماثلة في المستقبل، ما يلزم استمرار التعاون الاستخباراتي والعسكري الذي يخدم الطرفين".
ويكشف التحليل الأمني الإسرائيلي لحادثة الحدود المصرية الفلسطينية عن توجه احتلالي في الأيام القليلة المقبلة، لإجراء محادثات رفيعة المستوى بين كبار المسؤولين في القاهرة وتل أبيب؛ للمطالبة بإجراء تحقيق شامل على جانبي الحدود، وعلى الجانب الإسرائيلي من الحدود، سيتعين على جيش الاحتلال التحقق من سبب عدم إحساس الجنود بوجود مسلح مصري يقترب منهم، وما إذا كانت ترتيبات الحراسة والمراقبة في المنطقة مناسبة للمخاطر والتهديدات التي تتميز بها هذه المناطق الجبلية، حيث يسهل الاختباء فيها، والضرب منها.
(عربي21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشتباكٌ عنيف في بيروت.. سقوط جرحى وتوتر كبير!
Lebanon 24
إشتباكٌ عنيف في بيروت.. سقوط جرحى وتوتر كبير!
16:34 | 2023-06-03
03/06/2023 04:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة جديدة من "النافعة".. دولاراتٌ تُدفع لقاء أمرٍ غير متوقع!
Lebanon 24
فضيحة جديدة من "النافعة".. دولاراتٌ تُدفع لقاء أمرٍ غير متوقع!
14:14 | 2023-06-03
03/06/2023 02:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ مدفعي وإطلاق صواريخ في منطقة لبنانيّة.. فيديو يرصدُ الرّاجمات!
Lebanon 24
قصفٌ مدفعي وإطلاق صواريخ في منطقة لبنانيّة.. فيديو يرصدُ الرّاجمات!
12:22 | 2023-06-03
03/06/2023 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
23:00 | 2023-06-03
03/06/2023 11:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تهزّ زحلة وحديثٌ عن إنفجار.. ماذا فعل الجيش؟
Lebanon 24
هزة أرضية تهزّ زحلة وحديثٌ عن إنفجار.. ماذا فعل الجيش؟
14:10 | 2023-06-03
03/06/2023 02:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2023-06-04
تقرير سريّ أوروبي حول القدس يتعرّض للحظر.. مضمونه غير عادي أبداً!
09:30 | 2023-06-04
"سيناريوهات قاتمة" لأزمة الدين.. هل اقتربت هيمنة الدولار من نهايتها؟
09:00 | 2023-06-04
ما ملابسات حادثة مقتل 3 إسرائيليين على يد جندي مصري؟ وما السر وراء تضارب الروايات؟
08:30 | 2023-06-04
"المجند المصري شل حركة الجنود".. ما لم يرو عن "حادث الحدود" بين مصر وإسرائيل وصورة تكشف ما حصل
08:00 | 2023-06-04
عمِل لصالح دولة عربيّة.. قصّة مثيرة لجاسوس خدع "إسرائيل" قبل 65 عاماً! (صور)
07:40 | 2023-06-04
مرشحة الرئاسة نيكي هايلي: على أميركا تعزيز تحالفها مع روسيا
فيديو
الصين "تستفز" أميركا.. وفيديو للمواجهة في مضيق تايوان
Lebanon 24
الصين "تستفز" أميركا.. وفيديو للمواجهة في مضيق تايوان
02:33 | 2023-06-04
04/06/2023 17:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
23:00 | 2023-06-03
04/06/2023 17:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
08:00 | 2023-06-02
04/06/2023 17:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact