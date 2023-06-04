مخبأ ولا أغرب.. تدخله من "باب الثلاجة" شاهدوا الفيديو

أثناء جولات البرنامج وبمشاركة الفرق الرقابية لـ @MCgovSA و @Amanatalriyadh



ضبطنا عمالة بمستودع مخالف، اختبئوا في وكر يتم الدخول له من "باب ثلاجة!" وأحلناهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.



pic.twitter.com/6JiUIBqud4 — البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) June 3, 2023 Advertisement

تخفى عدد من العمالة الوافدة في السعودية بمستودع يتم الدخول إليه من باب ثلاجة.وأعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أمس السبت، أن فرقه وخلال قيامها بجولاتها الاعتيادية في منطقة الرياض ضبطت المخالفين.وأظهر مقطع مصور نشره البرنامج على حسابه في تويتر، المخبأ وباب الثلاجة الذي استخدمته العمالة للدخول، مشيرة إلى أنها كشفت الحيلة وأحالتهم إلى الجهات المختصة.(العربية)