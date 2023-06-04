مخبأ ولا أغرب.. تدخله من "باب الثلاجة" شاهدوا الفيديو

أثناء جولات البرنامج وبمشاركة الفرق الرقابية لـ @MCgovSA و @Amanatalriyadh
ضبطنا عمالة بمستودع مخالف، اختبئوا في وكر يتم الدخول له من "باب ثلاجة!" وأحلناهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.
pic.twitter.com/6JiUIBqud4
— البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) June 3, 2023
أثناء جولات البرنامج وبمشاركة الفرق الرقابية لـ @MCgovSA و @Amanatalriyadh
ضبطنا عمالة بمستودع مخالف، اختبئوا في وكر يتم الدخول له من "باب ثلاجة!" وأحلناهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.
pic.twitter.com/6JiUIBqud4