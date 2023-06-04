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عربي-دولي

مخبأ ولا أغرب.. تدخله من "باب الثلاجة" شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
04-06-2023 | 00:35
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تخفى عدد من العمالة الوافدة في السعودية بمستودع يتم الدخول إليه من باب ثلاجة.

وأعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أمس السبت، أن فرقه وخلال قيامها بجولاتها الاعتيادية في منطقة الرياض ضبطت المخالفين.

وأظهر مقطع مصور نشره البرنامج على حسابه في تويتر، المخبأ وباب الثلاجة الذي استخدمته العمالة للدخول، مشيرة إلى أنها كشفت الحيلة وأحالتهم إلى الجهات المختصة.(العربية)

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