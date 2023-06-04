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عربي-دولي

"رسالة قوية" من قائد فاغنر هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
04-06-2023 | 01:32
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في تطور لافت، أعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، أمس السبت، أنه مستعد لإرسال وحداته للدفاع عن منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا والتي تعرضت في الأيام الأخيرة لقصف وهجمات مكثفة.

وقال بريغوجين: "إذا لم توقف وزارة الدفاع الروسية ما يحدث في منطقة بيلغورود ... حيث يتم الاستيلاء على أراض روسية فمن الواضح أننا سنتدخل".
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وأضاف في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي: "سندافع عن شعبنا الروسي وكل من يعيش هناك"، موضحا أن رجاله لن ينتظروا "دعوة" أو إذنا للانتشار في المنطقة.

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي سنطلبه هو الذخيرة حتى لا نكون خالي الوفاض كما نقول في روسيا".

وتعرضت منطقة بيلغورود في الأيام الأخيرة ولا سيما مناطقها الأقرب إلى الحدود الأوكرانية لنيران كثيفة غير مسبوقة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في نهاية شباط 2022.

وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف إن المنطقة تعرضت لأكثر من 500 طلقة مدفعية أو قذائف هاون أو راجمات صواريخ منها أكثر من 370 في بلدة شيبيكينو ومحيطها وأن مئات المدنيين فروا.

وأعلن غلادكوف، أمس السبت، مقتل شخصين في ضربات ليرتفع عدد القتلى إلى 7، وقالت السلطات إن نحو 30 شخصا أصيبوا بجروح.

وأعلنت موسكو أيضا أن سلاح الجو ومدفعيتها تصدت لمحاولة هجوم بري من أوكرانيا في المنطقة، بعد أسبوع من توغل مسلح نوعي أظهر سهولة اختراق الحدود الروسية.

واتهم قائد فاغنر الجيش الروسي بـ"التنازل" عن أراض في منطقة بيلغورود.(سكاي نيوز)



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