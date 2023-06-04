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عربي-دولي

سفينة تتعطّل داخل قناة السويس.. وإستنفارٌ كبير لمعالجة وضعها

Lebanon 24
04-06-2023 | 02:11
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أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أنّ الهيئة دفعت بـ3 قاطرات لقطر ناقلة بترول تعطلت ماكيناتها خلال عبورها القناة البحريّة.

وأكد الفريق ربيع أنه تمّ الدفع بـ3 قاطرات لإتمام عملية قطر ناقلة البترول "SEAVIGOUR" والتي تعطلت ماكيناتها وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين.
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وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في ماكينات الناقلة في الكيلو متر 12 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بـ3 قاطرات شملت كل من قاطرة الإنقاذ "بورسعيد" بقوة شد 95 طن والقاطرة "بورسعيد 2" والقاطرة "بورسعيد 3"ويجري حالياً العمل على توصيل القاطرات بالسفينة استعداداً لقطرها.

‏ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال فور الانتهاء من قطر السفينة إلى الكم 17 ترقيم قناة لتستأنف القافلة عبورها مرة أخرى، فيما تنتظم حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب على أن يتم انتظار السفن في البحيرات الكبري مؤقتا حتى إتمام عملية قطر السفينة.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة. (روسيا اليوم)
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