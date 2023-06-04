الصين "تستفز" أميركا.. وفيديو للمواجهة في مضيق تايوان

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بعد أقل من 10 أيام على وقوع حادث جوي بين البلدين في المنطقة، اتهمت البحرية الأميركية سفينة صينية بالقيام بتحركات "خطيرة" حول مدمرة أميركية في مضيق تايوان.وقالت القيادة الأميركية في بيان إن السفينة الصينية "قامت بمناورات خطيرة بالقرب من تشونغ هون" المدمرة الأميركية التي كانت تبحر في المضيق أمس السبت.وأضاف البيان أن السفينة الصينية "تجاوزت تشونغ هون من الجانب الأيسر ثم اعترضت طريقها على بعد 150 مترا"، موضحا أن المدمرة "تابعت مسارها وأبطأت إلى سرعة عشر عقد لتجنب اصطدام".وتابع أن السفينة الصينية "مرت مجددا أمام مقدمة تشونغ هون من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر على بعد ألفي متر" وواصلت الإبحار إلى جانب المدمرة الأميركية التي اقتربت منها إلى مسافة تبعد عنها أقل من 150 مترا.ووقع هذا الحادث عندما كانت السفينة "يو إس إس تشونغ هون" وهي مدمرة من نوع إيجيس تابعة للأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، تبحر إلى جانب السفينة الكندية "إتش إم سي إس مونتريال" في مضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 180 كيلومترا ويفصل الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي عن الصين القارية.من جهته، دافع وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، عن إبحار سفينة حربية عبر مسار مدمرة أميركية وفرقاطة كندية في مضيق تايوان، وقال لتجمع ضم بعض كبار مسؤولي الدفاع في العالم في سنغافورة، الأحد، إن مثل هذه الدوريات بزعم "حرية الملاحة"، هي استفزاز للصين.في أول خطاب علني دولي له منذ أن أصبح وزيرا للدفاع في آذار الماضي، قال ولي أمام منتدى "حوار شانغري لا" إن الصين ليس لديها أي مشكلات مع المرور الحر ولكن "يجب علينا منع المحاولات التي تحاول استخدام تلك الحريات المرتبطة بالملاحة (الدوريات) - ذلك الممر الحر- لممارسة الهيمنة على الملاحة".كان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قال في نفس المنتدى أمس السبت، إن واشنطن لن "تتوانى في مواجهة التنمر أو الإكراه" من جانب الصين، وستواصل الإبحار والتحليق فوق مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي للتأكيد على أنهما مياه دولية، في مواجهة لمطالب بيجين الإقليمية لفرض السيادة.(سكاي نيوز)