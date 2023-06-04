"هشّة أمنياً".. حقائق يجب معرفتها عن حدود مصر مع فلسطين المُحتلة

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وأمس السبت، أقدم جندي مصري على قتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط آخر في حادث اعتبره الاحتلال خطيراً ومدبراً، رغم محاولات الجيش المصري ربطه بعمليات تهريب المخدرات على الحدود.ولا تقتصر الحوادث في المنطقة الحدودية على هذا النوع من العمليات، بل إن هناك نشاطاً كبيراً تشهده المنطقة لعمليات تهريب المخدرات والبشر، رغم كل الإجراءات الأمنية وحالة الفراغ السكاني والانكشاف التي تشهدها تلك المناطق، بفعل طبيعتها الصحراوية.ويقدّم لكم هذا التقرير معلومات عن الحدود المشتركة وأبرز الأحداث التي وقعت فيها:يبلغ طول الحدود الفاصلة بين الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأراضي المصرية حوالي 246 كيلومتراً طولاً، من مثلث الحدود بين قطاع غزة وسيناء والأراضي الفلسطينية المحتلة شمالاً، وحتى إيلات جنوباً.وأقامت حكومة الاحتلال جداراً حدودياً متطوراً يفصل بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2013 يشمل كاميرات ورادارات وكاشفات حركة، ومرتبط بأنظمة تحكم تديرها قوات الاحتلال عن بعد.رسمت اتفاقية كامب ديفيد حدود وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء، ومنعت وجود قوات ومعدات عسكرية في المنطقة "ج" الملاصقة للحدود مع فلسطين المحتلة، الأمر الذي قيد تحرك قوات الجيش المصري هناك.وتنص معاهدة كامب ديفيد -الموقعة عام 1979- في بعض بنودها على تقسيم سيناء إلى 3 مناطق: "أ" و"ب" وهما محددتان بعدد معين من القوات، وصولا إلى المنطقة "ج" منزوعة القوات والسلاح العسكري، ويوجد فيها قوات شرطية بسلاح خفيف، وشملتها مؤخرا تعديلات للسماح بوجود قوات عسكرية مصرية.يعد معبر العوجا البري الذي يطلق عليه الاحتلال "نيتسانا" أحد أبرز المعابر بين مصر ودولة الاحتلال وجرى افتتاحه عام 1982، بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام، بموازاة تفعيل معبرين حدوديين إضافيين، وهما معبر رفح (يخضع للسيطرة الفلسطينية حاليا بعد انسحاب الاحتلال عام 2005)، ومعبر طابا، جنوب مدينة إيلات.- شهدت الحدود المشتركة حوادث وعمليات عدة، كان أبرزها عملية نفذها جندي مصري يدعى سليمان خاطر في تشرين الأول عام 1985، حين أطلق النار صوب مجموعة من الإسرائيليين ما أدى إلى مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 7 آخرين.- في تشرين الثاني عام 2000، أصيب المواطن المصري سليمان قمبيز وعمته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، حيث كانا يجمعان محصول الزيتون بالقرب من شارع صلاح الدين القريب من الحدود.- في أيار عام 2001، أصيب المجند المصري أحمد عيسى بطلق ناري أثناء وجوده بمنطقة خدمته على الحدود.- في حزيران عام 2001، قتل المجند السيد الغريب محمد أحمد بعدة أعيرة نارية في المنطقة الفاصلة بين مصر ودولة الاحتلال.- في تشرين الثاني عام 2001، أصيب ضابط الشرطة المصري الرائد محمد أحمد سلامة أثناء دورية له في منطقة الحدود.- في أيلول 2004، أطلقت دبابة للاحتلال الإسرائيلي قذيفة، وأعقبها إطلاق نار عشوائي من الجنود الإسرائيليين قرب المنطقة الحدودية برفح، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود مصريين.- في كانون الثاني عام 2006، قتل المهربون المجند عرفة إبراهيم السيد والسيد السعداوي وأصابوا 10 آخرين وتمكنوا من الهرب وإدخال مهاجرين أفارقة داخل دولة الاحتلال.في أيار عام 2008، قتل 6 مواطنين مصريين قرب معبر العوجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.في آب 2011، قتل ضابط برتبة نقيب و3 من جنود الأمن المركزي أثناء خدمتهم قرب معبر طابا بالقرب من الحدود المصرية مع دولة الاحتلال.في آب 2012، وقع هجوم على قاعدة الجورة العسكرية، حيث قام مجموعة من المسلحين بالتوغل في قاعدة الجورة العسكرية المصرية عند الحدود المصرية الإسرائيلية وقاموا بالسيطرة على مدرعتين واستقلوهما في طريقهم إلى الحدود الإسرائيلية عن طريق معبر كفر أبو سالم، وأدى الهجوم إلى مقتل 16 جنديا مصريا بالإضافة إلى منفذي الهجوم.في حزيران 2023، أقدم جندي مصري على قتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط آخر في حادث اعتبره الاحتلال خطيراً ومدبراً، رغم محاولات الجيش المصري لربطه بعمليات تهريب المخدرات على الحدود.