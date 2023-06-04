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عربي-دولي

بيانٌ سعودي - أميركي عن السودان.. هذا فحواه

Lebanon 24
04-06-2023 | 04:09
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أكدت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك، الأحد، تمسكهما والتزامهما تجاه شعب السودان، داعيان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد.
 
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وأكد البيان حرص الدولتين على استمرار المحادثات مع طرفي النزاع في السودان، موضحاً أن الحوار تركز على سُبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة.
 
كذلك، فقد دعت الرياض وواشنطن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إتفاق جديد لوقف إطلاق النار، مع التشديد على تنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء يتمثل بوقفٍ دائمٍ للعمليات العسكرية. 
 
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