الأطفال يموتون.. اشتباكات عنيفة قرب باخموت وقصفٌ يطال كييف!

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وذكرت القيادة العسكرية الأوكرانية العليا في تقريرها اليومي أن القوات الروسية نفذت عمليتين فاشلتين حول باخموت وشنت عدداً من الضربات الجوية والهجمات بالقصف المدفعي على قرى مجاورة.وأعلن قائد مجموعة فاغنر الخاصة الروسية، السبت، أن 99 بالمئة من مقاتليه غادروا باخموت بعد هجومهم، الذي استمر لأشهر في أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.وقالت أوكرانيا أواخر الشهر الماضي إن القتال تراجع في المنطقة، لكن قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي صرح، السبت، بأن القوات الأوكرانية تواصل قتالها هناك.وأضاف سيرسكي على تطبيق تيليغرام بعد زيارة قال إنه قام بها للقوات حول باخموت: "يواصل العدو تكبد خسائر كبيرة في الطريق صوب باخموت. قوات الدفاع تواصل القتال. سننتصر".من جانب آخر، قتلت طفلة في الثانية من العمر وجرح 22 شخصاً آخرين في هجوم جوي في دنيبرو بوسط أوكرانيا، كما أعلن مسؤولون أوكرانيون.وفي تصريح له، اتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي الروس "بمهاجمة المدينة"، فيما قال حاكم منطقة دنيبرو سيرغي ليساك في رسالة على تطبيق تلغرام، الأحد، إن القصف أصاب مبنيين سكنيين من طابقين وعشرة منازل ومحلا تجاريا وأنبوبا للغاز.وأضاف أن "جثة فتاة انتُشلت من تحت أنقاض منزل في منطقة بيدورودنينسكا"، موضحا أنها "بلغت للتو الثانية من العمر".وتابع أن "22 شخصا جرحوا بينهم 5 أطفال". وكان قد تحدث عن 3 صبية في حالة خطيرة في المستشفى.وحمل زيلينسكي روسيا مسؤولية القصف، ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يظهر فيه رجال الإنقاذ وهم يفتشون المبنى المدمر ويسمع هدير حفارات صناعية.وفي كييف، قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية إن الدفاعات الجوية للعاصمة تصدت لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.وكتب سيرهي بوبكو على في تلغرام الأحد: "حسب المعلومات الأولية، لم يصل أي هدف جوي العاصمة".وأضاف أن "قوات الدفاع الجوي دمرت كل شيء متوجه إلى المدينة من مسافة بعيدة ولليلة الثانية على التوالي لم يسمع سكان كييف دوي انفجارات فوق رؤوسهم".وتكثفت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا والقصف الأوكراني على أراض روسية في الأسابيع الأخيرة بينما تؤكد كييف أنها تستعد لهجوم كبير ضد قوات موسكو بهدف استعادة الأراضي التي خسرتها منذ الاجتياح الروسي في فبراير 2022.على الجانب الآخر من الحدود، أدت قذائف أوكرانية إلى مقتل شخصين، السبت، في بيلغورود في روسيا، كما ذكر حاكم المنطقة.وتعرضت القرى الحدودية في هذه المنطقة لقصف مدفعي غير مسبوق في الأيام الأخيرة أسفر، بعد قصف السبت، عن سقوط 7 قتلى خلال الأسبوع الجاري.