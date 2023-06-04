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عربي-دولي

نتنياهو يكشف عن رسالة إسرائيلية إلى مصر بعد حادثة الحدود.. ماذا قال؟

Lebanon 24
04-06-2023 | 04:38
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علّق رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو على الحادث الأمني الذي شهدته الحدود المصرية - الفلسطينية، أمس السبت، معتبراً أنّ ما جرى يُمثّل هجوماً إرهابياً مأسوياً.
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وفي تصريح له، اليوم، خلال إجتماعٍ سياسي - أمني، قال نتنياهو: "بالنيابة عن الحكومة الإسرائيلية، أودّ أن أتقدّم بالتعازي من عائلات جنود الجيش الإسرائيلي الذين لقوا مصرعهم عند الحدود المصرية. قلوبنا مع العائلات ونقف إلى جانبهم وسط الحزن العميق والشديد".

ورأى نتنياهو أن "الحادث عند الحدود المصرية خطيرٌ وغير عادي"، معلناً أنه سوف يتم التحقيق بملابسات ما حصل بدقّة متناهية، وقال: "أرسلنا رسالة واضحة إلى الحكومة المصرية أكدنا فيه أنّ التحقيق المشترك حول الهجوم على الحدود سيكون شاملاً".

إلى ذلك، ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أنّ "العملية على الحدود المصرية لن تؤثر على العلاقة بين تل أبيب والقاهرة"، موضحة أنّ "النتائج الأولية لتحقيق الجيش الإسرائيلي في الحادث، تشير إلى وجود عدد من الأخطاء التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي".
 
 
 

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