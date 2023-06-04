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عربي-دولي

المزيد من المعلومات تتكشف: 25 مليون دولار قبضها الواشي بنجلي صدام حسين! (فيديو)

Lebanon 24
04-06-2023 | 05:00
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كشف الدكتور خليل الدليمي، الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كم قبض الواشي بنجليه عدي وقصي، وكيف تلقى الرئيس خبر مقتلهما، وذلك في مزيد من المعلومات والمفاجآت حول الأيام الأخيرة من حياة الأخير قبل اعتقاله.

فقد أكد الدليمي ضمن رباعية برنامج الذاكرة السياسية على "العربية" أن أحد الأصدقاء الذي كان يستقبل صدام على العشاء، بدا مرتبكاً جداً حينها، فسأله الرئيس عن السبب.

فما كان منه إلا أن أخبره بأن "عدي استشهد"، ليرد صدام باختصار شديد "عافية".

ثم أخبره بأن قصي أيضا قتل مع ابنه، فعلق بنفس العبارة.
 
 
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طمع الواشي

إلى ذلك، أوضح المحامي أن الواشي بنجلي صدام كان هو نفسه من استضافهم في مخبئه. وأضاف أن هذا الرجل الخائن طمع في أموالهما، كما طمع في الحصول على 25 مليون دولار من القوات الأميركية.

وأردف أن هذا الرجل قبض مبلغا طائلا مقابل خيانته، وفق تعبيره.

وكان الدليمي كشف العديد من المعلومات المثيرة حول الأيام الأخيرة التي تلت سقوط النظام البعثي، وهروب صدام وتخفيه، خلال الحلقتين الأوليين من "الذاكرة السياسية".

يذكر أن 20 عاما مرت على إعلان الرئيس الأميركي جورج بوش في 20 آذار 2003، انطلاق "عملية حرية العراق"، حيث انتشر إثرها نحو 150 ألف جندي أميركي، و40 ألف جندي بريطاني على الأراضي العراقية، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها يوما.(العربية)




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