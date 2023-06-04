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عربي-دولي

"المهمة أنجزت".. قناة السويس تنجحُ في تحريك سفينة تعطّلت داخل الممر البحري

Lebanon 24
04-06-2023 | 05:05
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نجحت زوارق القطر التابعة لهيئة قناة السويس المصرية، الأحد، في تحريك ناقلة نفط "سيفيغور" بعد تعطل محركاتها أثناء عبورها في القناة.

وقال متحدث باسم هيئة قناة السويس جورج صفوت إن ناقلة نفط تعطلت في القناة، الأحد، ما عطل حركة المرور في الممر المائي العالمي.
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وأفاد صفوت بأن السفينة "سيفيغور" التي ترفع علم مالطا، واجهت عطلاً ميكانيكيا عند علامة الكيلومتر 12 من القناة.

وأوضح صفوت أنّ هيئة القناة نشرت 3 زوارق لقطر الناقلة والسماح للسفن الأخرى بعبور الممر المائي، مشيراً إلى أن الناقلة كانت جزءاً من القافلة الشمالية التي تعبر القناة من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر.

من جهته، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قافلة الجنوب تعمل بصورة جيدة، مؤكداً أنه سيتم إعادة الملاحة بقناة السويس خلال ساعة بحد أقصى.

وأضاف ربيع أن جميع الأمور تحت السيطرة، موضحاً أن القطاع الجنوبي ليس به أي مشكلة، ويعمل بصورة جيدة.

معلومات عن ناقلة النفط

وصنعت "سيفيغور" في عام 2016 ، ويبلغ طولها 274 مترا (899 قدما) وعرضها 48.63 مترا (159 قدما)، وفقا لخدمة تعقب السفن.
وحادثة الأحد هي أحدث حالة لسفينة تم الإبلاغ عن أنها عالقة في المجرى المائي الحيوي، علماً أنه خلال السنوات القليلة الماضية جنحت سلسلة من السفن أو تعطلت ضمن قناة السويس. 
 
وقبل أقل من أسبوعين، تمكنت زوارق قطر من سحب سفينة كبيرة لنقل البضائع بعد تعطلها لعدة ساعات في القناة المائية المذكورة.
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