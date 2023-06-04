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عربي-دولي

بديلاً للإصلاحات.. سعيد يقترح فرض ضرائب جديدة

Lebanon 24
04-06-2023 | 06:30
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في مساعيه الرامية إلى الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي، اقترح الرئيس التونسي، قيس سعيد، زيادة الضرائب على الأغنياء، مشيراً إلى أنها يمكن أن تكون بديلا للإصلاحات الاجتماعية الصعبة.
 
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وكانت الحكومة التونسية، قد توصلت لاتفاق مبدئي في تشرين الاول، مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام، وإجراء إصلاحات داخل الشركات المملوكة للدولة.



ورغم أن الاتفاق المبدئي استند إلى مقترحات قدمتها الحكومة التونسية، وصف سعيد الإصلاحات المالية المنصوص عليها في الاتفاق بأنها "إملاءات". ولا يمكن تمرير الاتفاق ودفع القرض من دون موافقة الرئيس التونسي.
 
وفي مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر تفاصيلها المكتب الرئاسي التونسي، وصف سعيد شروط اتفاق صندوق النقد الدولي بأنها "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار"، وأضاف: "يمكن تقديم تصور آخر يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق الدعم حتى يكون دعما يحقق العدالة المنشودة".
 
واقترح سعيد أيضاً "تنظيم اجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية"، لمناقشة قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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