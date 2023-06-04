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زلزال يضرب غرب إيران.. هذه قوته واليكم تفاصيل ما حصل

Lebanon 24
04-06-2023 | 06:42
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ضرب زلزال بقوة 4,7 درجة على مقياس ريختر بالقرب من منطقة كهواره في محافظة كرمانشاه بغرب إيران اليوم الأحد.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض في الساعة 8:21 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وشعر السكان في معظم المدن والقرى المجاورة بهذه الهزة.
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وقال الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في كرمانشاه إن مركز التحكم وتنسيق العمليات أرسل الفرق المختصة إلى منطقة كهواره لتقدير الأضرار المحتملة، بينما لم ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال. (روسيا اليوم) 

 
المصدر: روسيا اليوم
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