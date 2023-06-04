Advertisement

عربي-دولي

مرشحة الرئاسة نيكي هايلي: على أميركا تعزيز تحالفها مع روسيا

Lebanon 24
04-06-2023 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1074081-638214854436751042.PNG
Doc-P-1074081-638214854436751042.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقترحت المرشحة الجمهورية للرئاسة الأميركية نيكي هايلي، أن القوات الأميركية بحاجة إلى التحالف مع الدول غير الأوروبية، بما في ذلك روسيا، لتعزيز الأمن العالمي، وهي ملاحظة وصفتها حملتها بأنها زلة.

وعندما سألتها قناة WMUR-TV عن مقطع يوم الأربعاء حول مناطق العالم التي شعرت أن بإمكان الولايات المتحدة أن توليها مزيداً من الاهتمام، قالت هايلي: العالم العربي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى العرب لمواجهة إيران.
Advertisement


ويتواجه المرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2024 في مناظرة أولى تنظم في 23 آب في ولاية ويسكونسن، وفق ما أعلن الحزب يوم الجمعة.

وتطول قائمة المرشحين الساعين إلى قطع الطريق على الرئيس السابق دونالد ترمب، وأبرزهم حتى الآن رون ديسانتس ونيكي هايلي وتيم سكوت.

وليتمكنوا من المشاركة في المناظرة، على المرشحين أن يفوا بسلسلة معايير (استطلاعات وجمع تبرعات...)، على أن يلتزموا جميعا دعم المرشح الجمهوري الذي يختاره الحزب في نهاية المطاف.

مناظرة ثانية
وإذا كان عدد المرشحين كبيرا، يمكن تنظيم مناظرة ثانية في 24 آب، وفق ما أعلنت رئيسة الحزب رونا مكدانييل.

والفائز في هذه الانتخابات التمهيدية سيواجه في تشرين الثاني 2024 المرشح الذي يختاره الحزب الديمقراطي، وسيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن. (العربية) 

المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-06-04
09:30 | 2023-06-04
09:00 | 2023-06-04
08:30 | 2023-06-04
08:00 | 2023-06-04
07:20 | 2023-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website