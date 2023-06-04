Advertisement

عربي-دولي

واشنطن والرياض تصدران بيانا بشأن السودان

Lebanon 24
04-06-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1074088-638214875896484277.jpeg
Doc-P-1074088-638214875896484277.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية استعدادهما لاستئناف المفاوضات بين طرفي الصراع في السودان.

ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أكدت الرياض وواشنطن "أن وفدي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع لا يزالان موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.
Advertisement

وأضاف البيان أن "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة".

وشدد البيان على أن "واشنطن والرياض على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية"، مذكرا الطرفين "بوجوب تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة الصادر في 11  ايار للالتزام بحماية المدنيين في السودان".

وأكد البيان أن "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية متمسكتان بالتزامهما تجاه شعب السودان، كما تدعوان الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكل فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية". (روسيا اليوم)          
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:43 | 2023-06-04
14:25 | 2023-06-04
14:12 | 2023-06-04
14:02 | 2023-06-04
14:00 | 2023-06-04
13:47 | 2023-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website