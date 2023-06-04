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مصرع طفلين في حريق اندلع في الحميدية بدمشق

Lebanon 24
04-06-2023 | 10:30
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أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، اليوم الأحد، بأن طفلين لقيا مصرعهما نتيجة نشوب حريق في أحد المنازل بمنطقة الحميدية في العاصمة دمشق.


وقالت وزارة الداخلية السولرية في بيان، إنه "بعد ورود إخبار إلى قسم شرطة الحميدية في دمشق بنشوب حريق في منزل بالطابق الثاني خلف الجامع الأموي بمنطقة الحميدية، توجهت دوريات من القسم المذكور والنجدة والمرور والأدلة الجنائية وفوج إطفاء دمشق على الفور إلى المكان، وعملت على إخماد الحريق".
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ولفتت الوزارة إلى أن "الحريق أسفر عن وفاة طفلين تم نقلهما إلى مشفى دمشق"، مؤكدة أنه "بالتحقيق الأولي تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي".

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن "التحقيقات بالحادث ما زالت مستمرة". (روسيا اليوم)      
المصدر: روسيا اليوم
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