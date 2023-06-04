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عربي-دولي

وزير خارجية العراق: بحثنا مع دمشق محاربة تهريب المخدرات

Lebanon 24
04-06-2023 | 11:00
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن العلاقات مع سوريا عميقة، مشيراً إلى أن موقف بغداد كان ثابتاً بحل الأزمة سياسياً.

وأضاف الوزير في مؤتمر خلال استقباله نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الأحد، أن الوضع الأمني في سوريا يؤثر مباشرة على الداخل في العراق، مرحباً بعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية.
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وأوضح أن بغداد ستتحرك في المرحلة المقبلة لإيصال المساعدات الإنسانية لسوريا.

كذلك تطرق إلى التعاون مع الجانب السوري في مكافحة تجارة وتهريب المخدرات، لافتاً إلى أن العراق ممر لهذه الحركة، وبدأ الاستهلاك لهذه المخدرات. وأكد ضرورة العمل مع الدول المحيطة للعراق لمحاربة ظاهرة المخدرات الخطيرة على المجتمعين العراقي والسوري.

بدوره، قال المقداد إن التواصل الدائم مع العراق أمر ضروري ومهم للبلدين.

ضبط الحدود
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف قد قال اليوم، إن العراق وسوريا يسعيان إلى ضبط الحدود المشتركة، ومنع تسلل "الإرهابيين"، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان أمن واستقرار الحدود. وأضاف أن موقف بغداد من الأزمة السورية يتمثل بضرورة حلها سياسياً وليس عسكرياً، مشيراً إلى أن العراق يدعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا، وكل المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

ووصل وزير الخارجية السوري مساء أمس، إلى العاصمة العراقية بغداد لإجراء مباحثات مع مسؤولين هناك. (العربية) 


المصدر: العربية
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