Advertisement

عربي-دولي

أمين عام الناتو لأردوغان: السويد أوفت بالتزاماتها للانضمام للحلف

Lebanon 24
04-06-2023 | 12:12
A-
A+
Doc-P-1074142-638215027759138185.jpg
Doc-P-1074142-638215027759138185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، الأحد، إثر لقاء استمر ساعتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السويد أوفت بالتزاماتها حيال أنقرة تمهيداً للانضمام إلى الحلف.

وتعطل تركيا منذ ثلاثة عشر شهراً انضمام السويد الى حلف الناتو بحجة تساهلها مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:27 | 2023-06-04
14:43 | 2023-06-04
14:25 | 2023-06-04
14:12 | 2023-06-04
14:02 | 2023-06-04
14:00 | 2023-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website