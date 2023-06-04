أمين عام الناتو لأردوغان: السويد أوفت بالتزاماتها للانضمام للحلف

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، الأحد، إثر لقاء استمر ساعتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السويد أوفت بالتزاماتها حيال أنقرة تمهيداً للانضمام إلى الحلف.



وتعطل تركيا منذ ثلاثة عشر شهراً انضمام السويد الى حلف الناتو بحجة تساهلها مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها.

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