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عربي-دولي
السيسي يدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان
Lebanon 24
04-06-2023
|
12:14
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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إلى التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في السودان، من اجل الحفاظ على المؤسسات الوطنية ومنعها من الانهيار.
وحث السيسي، خلال اجتماع مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى الذي يزور القاهرة، على تكثيف الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة المتضررين، مطالباً جميع الأطراف السودانية بتغليب صوت الحكمة للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية.
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وبشأن مباحثاته مع رئيس موريتانيا، قال السيسي: "تناولنا مستجدات الأزمة الليبية، حيث توافقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، بدون استثناء وفى مدى زمني محدد، تنفيذاً للمقررات الدولية ذات الصلة".
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