الاصطدام كان وشيكا جدا.. سفينة حربية صينية تعترض طريق مدمرة أميركية في مضيق تايوان (فيديو)

أعلنت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، "اقتراب سفينة حربية صينية لمسافة 137 مترا من مدمرة أميركية في مضيق تايوان".

وقالت القيادة الأميركية، إن "القوات البحرية الأميركية والكندية كانتا تجريان تدريبات مشتركة في تايوان، عندما قطعت السفينة الصينية الطريق، أمام المدمرة الأميركية التي تعمل بالصواريخ الموجهة، ما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام".

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وزير الدفاع الصيني لي شانغفو، كان قد أكد في وقت سابق اليوم، أن السفن الحربية والطائرات الأجنبية تقترب من الأراضي الصينية ليس من أجل المرور السلمي، ولكن للاستفزاز.

وقال شانغفو في منتدى "شانغريلا" للحوار الأمني في سنغافورة: "بكين لا ترى أي مشكلات في ضمان حرية الملاحة والمرور السلمي للسفن الأجنبية في المنطقة المائية ذات الصلة".



وأضاف: "من الضروري منع محاولات استخدام حرية الملاحة والمرور السلمي كذريعة للهيمنة على النقل البحري".

وتابع: "أرى كل يوم كثيرا من المعلومات حول دخول السفن الحربية والطائرات الأجنبية إلى مناطق متاخمة لأراضينا، وهم ليسوا هنا من أجل المرور السلمي، إنهم هنا للاستفزازات". (سبوتنيك)