الجيش الروسي يستخدم المدفعية لصد "هجوم بيلغورود"





وتعرضت المنطقة خلال الأيام الأخيرة إلى قصف أوكراني متكرر.



وفي وقت سابق أعلن حاكم المنطقة أن معارك تدور في قرية نوفايا تافوليانكا التابعة لها.

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وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف في رسالة عبر "تلغرام": "وصلت مجموعة مخربين. تدور الآن معارك في نوفايا تافوليانكا. آمل أن يتم القضاء عليهم جميعا". أعلن الجيش الروسي، أنه استخدم المدفعية لصد هجوم مسلحين موالين لكييف، على مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا.وتعرضت المنطقة خلال الأيام الأخيرة إلى قصف أوكراني متكرر.وفي وقت سابق أعلن حاكم المنطقة أن معارك تدور في قرية نوفايا تافوليانكا التابعة لها.وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف في رسالة عبر "تلغرام": "وصلت مجموعة مخربين. تدور الآن معارك في نوفايا تافوليانكا. آمل أن يتم القضاء عليهم جميعا".

دعوات للمغادرة



ودعت السلطات الروسية سكان المنطقة الحدودية إلى مغادرة منازلهم عقب اشتداد القصف الأوكراني هذا الأسبوع. وتعرضت شيبيكينو الواقعة في منطقة بيلغورود لقصف يومي، أدى إلى مقتل العديد من المدنيين، ودفع سكانا إلى الفرار.

كما حث حاكم المنطقة السكان على التعاون مع السلطات وإخلاء المنطقة.

وقال غلادكوف عبر "تلغرام": "أطلب من سكان القرى خصوصا في منطقة شيبيكينو التي تعرضت للقصف، الاستماع إلى توجيهات السلطات ومغادرة منازلهم مؤقتا". وأكد أن الهدف هو "حماية ما هو أكثر أهمية: حياتك وحياة أحبائك". وأفاد أن المنطقة شهدت ليلة أخرى "غير هادئة"، و"أضرارا جسيمة".

وتحدث غلادكوف بعد يوم على مقتل امرأتين في قرى حدودية من جراء القصف. وقال إن "أكثر من 4 آلاف شخص" من المناطق الحدودية يقيمون حاليا في مساكن مؤقتة في منطقة بيلغورود.

وأكد أن السلطات ستنقل الأحد القاصرين من القرى الحدودية، وأطفال الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا إلى مخيمات للشباب.