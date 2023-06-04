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إقتصاد

السعودية ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي حتى نهاية 2024

Lebanon 24
04-06-2023 | 12:46
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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر كانون اول 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق"أوبك+".
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وذكر المصدر أن هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ"أوبك+" في 4 حزيران 2023.

وقال مصدران آخران لـ"رويترز" في "أوبك+" إن التكتل سيتفق على الأرجح على تمديد السياسة القائمة حتى نهاية العام الجاري، وتنفيذ عمليات خفض إضافية في 2024 في حال جرى الاتفاق على خطوط أساس جديدة للإنتاج بين الدول الأعضاء.
 
 
وأعلنت منظمة "أوبك+"، في وقت سابق اليوم، أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.
 
وجاء في بيان مجموعة "أوبك+": أن "أوبك+، اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته"، متابعا: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024".(العربية + سبوتنيك)

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