دولة عربية تدق ناقوس الخطر.. وفيات جديدة بالحمى النزفية ودعوات لتوخي الحذر

يتوالى على مدى الأسابيع الماضية الإعلان عن تسجيل حالات إصابة بالحمى النزفية في العراق.





وفي أحدث الأرقام، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق قبل أيام، تسجيل حالتي وفاة في محافظة أربيل، فيما سجلت محافظة كركوك شمال البلاد حالة وفاة، السبت، داعية المواطنين لتوخي الحذر وعدم شراء اللحوم مجهولة المصدر، وتجنب الاختلاط بالمواشي.

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ويدق ذلك ناقوس خطر وفق الخبراء، الذين يحذرون من أن المرض الذي كان منحصرا في عدد من المحافظات مثل ذي قار جنوبي البلاد، قد بدأ ينتشر في عموم مناطق البلاد.

وقبل نحو أسبوع، أكدت وزارة الصحة أن إصابات الحمى النزفية في البلاد بلغت 139 منذ بداية هذا العام، من بينها 20 حالة وفاة، داعية وزارتي الداخلية والبلديات إلى "معالجة موضوع الرعي والذبج العشوائي ونقل الحيوانات بشكل غير صحيح بين المدن والمحافظات".





وفي هذا السياق، قال مدير دائرة صحة كركوك زياد الجبوري، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": لدينا 3 حالات منها حالة وفاة نتيجة مضاعفات المرض، وحالتان واحدة مثبتة تشخيصيا وثانية مشتبه بها".

وأضاف: زودنا مستشفى الشفاء في كركوك بكافة الأدوية والمستلزمات والكوادر الطبية المتخصصة، تحسبا لأي طارئ وأي موجة وبائية محتملة"، مؤكداً أن الجهات المعنية والمختصة في وزارة الزراعة تنسق مع مديرية البيطرة والبلدية والمحافظة والجريمة المنظمة والأجهزة الأمنية الأخرى، للتحري والرصد الوبائي عبر فرق ميدانية لكشف المناطق الموبوءة ومنع المرض من الانتشار، والتعامل مع الحالات المشتبه بها بين المواشي، ومراقبة محلات بيع اللحوم ومنع حالات الذبح العشوائي".

ولفت الى أن الدور الأكبر في مكافحة هذا الوباء يقع على عاتق الدوائر البلدية والبيطرية والزراعية، وقال: "نحن كوزارة صحة جهة مساندة لهذه الدوائر عبر نشر الوعي الوقائي بخصوص هذا المرض بين المواطنين وعبر تولي معالجة المرضى المصابين لإنقاذ حياتهم".

وتابع: "الأهم في مثل هذه الظروف عدم شراء اللحوم من باعة جوالين أو محلات غير مرخصة، مع ضرورة أن تكون تلك اللحوم مدموغة بختم الجهات المعنية، والحرص على قواعد النظافة العامة والشخصية، مع طهي اللحوم جيدا".





ما هي الحمى النزفية؟



هي حمى فيروسية تنتقل عادة من الحيوانات المصابة للبشر عبر الدماء الملوثة أو اللحوم، وبسبب غياب الرقابة وضعف الاحترازات الصحية والضوابط الوقائية في عمل الملاحم، وذبح الحيوانات المريضة من دون فحص ورقابة.



ومع أن الفيروس يموت إن طبخ اللحم المصاب والملوث بالفيروس بشكل جيد، فإنه قد ينتقل حتى عبر دم الحيوانات المصابة.



ويحذر الخبراء من أن الفيروس قد ينتقل أيضا من إنسان لآخر، خاصة عن طريق الاتصال الجنسي أو اللعاب ومختلف سوائل الجسم.





وتشمل الأعراض المبكرة الحمى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.



أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيفا تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخللا وظيفيا في الجهاز العصبي، مع الغيبوبة والهذيان وأحيانا الفشل الكلوي والتنفسي والكبدي. (سكاي نيوز)