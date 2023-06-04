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الرياض وواشنطن تدعوان لاتفاق على وقف إطلاق نار جديد في السودان

Lebanon 24
04-06-2023 | 13:16
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دعت السعودية والولايات المتحدة، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للاتفاق على وقف إطلاق نار جديد وتنفيذه بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن الرياض وواشنطن مستعدتان وحريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي الجيش وقوات الدعم السريع.
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وأوضح البيان أن المحادثات "تركزت على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة".

وجاء في البيان أن وفدى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع "ما زالا موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام (3 حزيران الجاري)".

وقالت الخارجية السعودية إن "الميسرين (المملكة والولايات المتحدة) على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية، ويذكران الطرفين بأنه يجب عليهما تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة (11 أيار) للالتزام بحماية المدنيين في السودان.

ودعت السعودية والولايات المتحدة الطرفين إلى "اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكل فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية".

وجدد البيان التأكيد على التزام السعودية والولايات المتحدة تجاه شعب السودان.
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