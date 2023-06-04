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البابا تواضروس يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

Lebanon 24
04-06-2023 | 14:02
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صلى بابا الإسكندرية تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد "حلول الروح القدس" صباح اليوم الأحد في كينج مريوط في مصر، وتعرض بعدها لوعكة صحية تمثلت في التهاب بسيط بالعصب السابع، بحسب ما أفادت به وكالة "روسيا اليوم".
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وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم، إن "تشخيص الحالة جاء بعد الخضوع لفحوصات طبية دقيقة، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي".
هذا وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، ب"عيد العنصرة" أو ما يطلق عليه "عيد الخمسين"، وهو عيد مسيحي يحتفل به بعد عيد القيامة بخمسين يوما، ويقصد به "حلول الروح القدس" على تلاميذ السيّد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام حسب رواية سفر أعمال الرسل.
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