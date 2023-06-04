الجيش الإسرائيلي: أجرينا تحقيقا في "حادث الحدود" بمشاركة مصر





وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي، أن "المؤسسة العسكرية تعمل بتعاون كامل ووثيق مع مصر للوقوف على ظروف الواقعة واستنتاج العبر"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع الأحد وقتل خلاله 3 جنود إسرائيليين وفرد أمن مصري.

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وأضاف البيان أن رئيس لواء العلاقات الخارجية العميد إفي ديفرين، يقود التنسيق مع مندوبي الجيش المصري.



وأفادت نتائج التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي في الحادث بـ"وجود عدد من الأخطاء التي قام بها أفراد الجيش في هذه العملية".



وتقول إسرائيل إن فرد أمن مصريا تسلل عبر الحدود ونفذ الهجوم، بينما أكد الجيش المصري أن فرد الأمن كان يلاحق مهربين مخدرات. قال الجيش الإسرائيلي، إن قائد "الفرقة 80" العميد إيتسيك كوهين، أجرى يوم السبت تحقيقا ميدانيا في منطقة الحدود بين إسرائيل ومصر، بمشاركة مندوبين عن وزارة الدفاع المصرية.وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي، أن "المؤسسة العسكرية تعمل بتعاون كامل ووثيق مع مصر للوقوف على ظروف الواقعة واستنتاج العبر"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع الأحد وقتل خلاله 3 جنود إسرائيليين وفرد أمن مصري.وأضاف البيان أن رئيس لواء العلاقات الخارجية العميد إفي ديفرين، يقود التنسيق مع مندوبي الجيش المصري.وأفادت نتائج التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي في الحادث بـ"وجود عدد من الأخطاء التي قام بها أفراد الجيش في هذه العملية".وتقول إسرائيل إن فرد أمن مصريا تسلل عبر الحدود ونفذ الهجوم، بينما أكد الجيش المصري أن فرد الأمن كان يلاحق مهربين مخدرات.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن حادث الحدود جرى على النحو التالي:



في ساعات الصباح الباكر وخلال نشاط لتأمين الحدود، قتل جندي وجندية في نقطة عسكرية، نتيجة تعرضهما لإطلاق نار على الحدود المصرية.

بعد ذلك وصلت قوات إضافية إلى المكان وباشرت بأعمال تمشيط في المنطقة.

في ساعات الظهر رصدت القوات العسكرية خلال أعمال التمشيط المتسلل نفسه داخل الأراضي الإسرائيلية، حيث اندلع تبادل لإطلاق نار تمكن خلاله الجنود والقادة من قتل المتسلل.

خلال الاشتباك قتل جندي وأصيب ضابط صف بجروح طفيفة.

منفذ الهجوم جندي مصري، ويتم التحقيق في الحادث بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري.

قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يجري تحقيقا ميدانيا برفقة قائد فرقة 80 الاقليمية وقادة آخرين.

تواصل قوات الجيش أعمال التمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود متسللين آخرين.